Ieri mattina a Fano si è tenuto l’ultimo saluto a Massimiliano Negro, 51 anni, nella chiesa di San Paterniano. La cerimonia si è svolta alla presenza di amici e familiari, che hanno portato fiori e lasciato silenzio in ricordo del loro congiunto. Massimiliano, residente a Fano, è deceduto dopo aver combattuto per tre anni contro una malattia.

Ieri mattina, nella chiesa di San Paterniano, Fano ha dato l’ultimo saluto al suo concittadino Massimiliano Negro, 51 anni, gli ultimi tre vissuti a contrastare una malattia che lo ha portato altrove troppo presto. Aveva 51 anni, una moglie e "mille" fratelli. Per questo la chiesa era piena. Piena di familiari, amici, colleghi, rappresentanti del mondo associativo a cui tanto Massi ha saputo dare negli anni, dal Carnevale al Club Lucio Ricci. Durante l’omelia il parroco ha invitato tutti ad andare oltre ciò che gli occhi vedono. "Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio", ha ricordato citando il Libro della Sapienza. E ancora: "Non siamo per la morte, ma per la vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il silenzio e le rose rosse per l'addio a Massimiliano

Folla per l'ultimo saluto a Massimiliano Negro, il silenzio composto e l'applauso finaleChiesa gremita e un silenzio carico di affetto per l’addio a Massimiliano Negro. Nessun discorso di circostanza, ma lacrime, gratitudine e un lungo applauso finale hanno accompagnato il suo ultimo via ... ilrestodelcarlino.it

