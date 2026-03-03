Il significato nascosto delle performance mute a Domenica In | la protesta surreale che ha acceso i social

Il 1 marzo, durante lo speciale di Domenica In dedicato ai 30 Big di Sanremo 2026, Fulminacci ha portato in scena delle performance silenziose che hanno attirato l’attenzione sui social. Le esibizioni, prive di musica e parole, hanno suscitato molte reazioni tra il pubblico online, rendendo evidente un modo diverso di comunicare tra artista e spettatori. La protesta silenziosa ha creato un effetto sorprendente tra gli spettatori collegati in diretta.

Domenica 1 marzo, durante lo speciale di Domenica In dedicato ai 30 Big di Sanremo 2026, Fulminacci ha attirato l’attenzione di tutti con una performance bizzarra e ironica: al posto del microfono, il cantautore romano ha scelto una banana, ripetendo la provocazione dello scorso anno e continuando la tradizione delle esibizioni anti-playback. L’artista, vincitore del premio della critica “ Mia Martini ” a Sanremo, ha spiegato che la scelta del frutto era legata alla copertina del suo brano Stupida sfortuna. Intervistato durante lo show, Fulminacci ha chiarito con tono scherzoso: “ No, per carità, oggi sono svociato”, confermando l’aspetto ironico e non polemico della performance. 🔗 Leggi su Screenworld.it

