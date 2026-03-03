Il Seravezza batte di misura l’Imolese Crollo del Camaiore che perde 6-0 in casa

Il Seravezza vince 1-0 contro l’Imolese grazie a un rigore di Tognoni, dopo aver perso 0-3 contro il Sasso Marconi nel turno precedente. Nel frattempo, il Camaiore subisce una sconfitta pesante in casa, con il risultato di 6-0 contro il Tau, dopo aver perso 0-2 contro la Sammaurese nel turno precedente.

Nazionale. Il Seravezza batte 1-0 l’Imolese con il rigore di Tognoni (nel turno precedente 0-3 a Sasso Marconi) mentre il Camaiore crolla 6-0, in casa, contro il Tau (nel turno precedente 0-2 contro la Sammaurese). Classifica: Vis Modena 47; Sasso Marconi Tau 39; Seravezza e Imolese 38; Correggese e Lentigione 36; Pistoiese 31; Sammaurese 30; Progresso 28; Ghiviborgo 23; Camaiore 22; San Marino 17; Coriano e Prato 14. Regionale. Non basta la doppietta di Pelucchini al Real Forte Querceta contro il Castelnuovo Garfagnana. Finale 2-2 (nel turno precedente 0-5 sul campo del Folgor Marlia). Perde 3-0 il Pietrasanta contro il Pistoia Nord (nel turno precedente successo 2-0 contro il Csl Prato). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

SERIE D (GIRONE E). Il Seravezza ha iniziato il ritorno sottotono, il Camaiore di Turi vince sempre fuori casaIn Serie D è stata una domenica molto diversa l’ultima di gennaio per le due versiliesi Seravezza e Camaiore.

