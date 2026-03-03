Il segreto di Michele Bravi contro le borse sotto gli occhi a Sanremo | la crema per le emorroidi

Michele Bravi, durante la sua esibizione a Sanremo, ha utilizzato un rimedio casalingo per ridurre le borse sotto gli occhi. Il cantante ha scelto di affidarsi a una crema per le emorroidi, nota per le sue proprietà decongestionanti. Questa soluzione insolita ha attirato l’attenzione, mostrando come alcuni preferiscano metodi pratici e immediati per migliorare il proprio aspetto prima di un evento importante.

Michele Bravi per avere un aspetto fresco e riposato sul palco di Sanremo, si è affidato a un rimedio casalingo per ridurre le borse sotto agli occhi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Michele Bravi mette la crema per le emorroidi contro le occhiaie: “Tutti lo fanno per alleviare le borse”. Il rimedio virale su TikTok si basa in realtà su una grande bufalaIl trucco non è affatto nuovo: è un rimedio casalingo che circola da molto prima che esistessero i social, ma ha più controindicazioni che benefici...

Crema contorno occhi, migliori contro occhiaie, rughe e borseNon è mai troppo presto per prendersi cura della zona più delicata del viso utilizzando e scegliendo una crema per il contorno occhi.

Michele Bravi: il trucco SHOCK per le borse sotto gli occhi! #michelebravi #sanremo #skincare

Una selezione di notizie su Michele Bravi

Temi più discussi: La foto del vincitore di Sanremo con il premio si fa mesi prima: il 'segreto' del Festival svelato da Michele Bravi - VIDEO; Michele Bravi: La foto del vincitore mesi prima? Mi hanno rimproverato, non pensavo fosse un segreto; Cos'è questa storia che la foto del vincitore di Sanremo è già stata scattata mesi fa? Il retroscena svelato da Michele Bravi; Sanremo 2026, la Top 5 della terza serata: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci.

Sanremo 2026, Michele Bravi: Altro che bel clima… dietro le quinte è tutto falsoDurante le ore che hanno seguito la sua esibizione al Festival di Sanremo 2026, il cantautore Michele Bravi ha rotto il silenzio sui retroscena meno edulcorati della kermesse, e le sue parole stanno ... mondotv24.it

La foto del vincitore di Sanremo con il premio si fa mesi prima: il ‘segreto’ del Festival svelato da Michele Bravi – VIDEOMichele Bravi svela il curioso retroscena del Festival: tutti i cantanti posano con il trofeo prima dell'inizio della kermesse ... ilfattoquotidiano.it

Michele Bravi sul retroscena di Sanremo 2026. "Dovreste vedere cosa succede nei camerini", dice il cantante smentendo il clima sereno. - facebook.com facebook

Cosa è successo nel dietro le quinte di #Sanremo2026, Michele Bravi: "Non è vero che c'è un bel clima" x.com