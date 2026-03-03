Il segreto di Michele Bravi contro le borse sotto gli occhi a Sanremo | la crema per le emorroidi

Michele Bravi, durante la sua esibizione a Sanremo, ha utilizzato un rimedio casalingo per ridurre le borse sotto gli occhi. Il cantante ha scelto di affidarsi a una crema per le emorroidi, nota per le sue proprietà decongestionanti. Questa soluzione insolita ha attirato l’attenzione, mostrando come alcuni preferiscano metodi pratici e immediati per migliorare il proprio aspetto prima di un evento importante.

Michele Bravi  per avere un aspetto fresco e riposato sul palco di Sanremo, si è affidato a un rimedio casalingo per ridurre le borse sotto agli occhi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Michele Bravi mette la crema per le emorroidi contro le occhiaie: “Tutti lo fanno per alleviare le borse”. Il rimedio virale su TikTok si basa in realtà su una grande bufalaIl trucco non è affatto nuovo: è un rimedio casalingo che circola da molto prima che esistessero i social, ma ha più controindicazioni che benefici...

Crema contorno occhi, migliori contro occhiaie, rughe e borseNon è mai troppo presto per prendersi cura della zona più delicata del viso utilizzando e scegliendo una crema per il contorno occhi.

