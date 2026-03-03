Il ritiro della candidatura di Todaro è un errore Alessandra Minniti lascia la guida regionale dei Verdi

Alessandra Minniti ha annunciato di aver lasciato il ruolo di portavoce regionale di Europa Verde, pochi giorni dopo che Paolo Todaro aveva ritirato la sua candidatura come candidato sindaco nel centrodestra. La decisione di Minniti arriva in conseguenza del ritiro di Todaro, che era stato indicato dal centrosinistra per la corsa a Palazzo Zanca. La situazione ha portato a una modifica nella guida del partito regionale.

Alessandra Minniti non è più la portavoce regionale di Europa Verde. Una scelta maturata dopo il ritiro di Paolo Todaro, che era stato scelto dal centrosinistra come candidato sindaco nella corsa a Palazzo Zanca.“In data odierna ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di portavoce regionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Centrosinistra, Todaro ringrazia ma dice no alla candidatura a sindacoIl sindacalista della Uil Paolo Todaro non sarà il candidato sindaco del centrosinistra. La Puglia sottoscrive la candidatura dei bambini di Gaza al Nobel per la pace Ieri la firma dell'assessore regionale Cristian CasiliDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Regione Puglia supporta la candidatura dei bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace,...