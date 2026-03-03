Domani l’istituto Einaudi ospiterà per la prima volta nella provincia di Pistoia un evento organizzato dall’associazione “Per Maria - come possiamo aiutare”. L’iniziativa prevede un momento di condivisione a cui parteciperanno studenti, insegnanti e familiari. L’obiettivo è ricordare Maria Ferro e coinvolgere la comunità scolastica in un’occasione di confronto e supporto.

Domani, l’istituto Einaudi sarà la prima scuola nella provincia di Pistoia ad ospitare l’associazione "Per Maria - come possiamo aiutare" per un momento di condivisione. Lo hanno fatto sapere i genitori di Maria Ferro, la giovane di Ponte di Serravalle scomparsa a soli 20 anni lo scorso agosto, alle quale l’associazione di beneficenza è intitolata. Nel corso della giornata di domani all’Einaudi (insieme a Fody Fabrics) sarà presentato il libro "Io Sorrido per sempre", la ristampa del testo che una giovanissima Maria scrisse nel pre-Covid (e che fu presentato anche nel 2019 alla Fiera di Casalguidi) già presente in pre-ordine presso la casa editrice "De Nigris Editore". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ricordo di Maria Ferro all’Einaudi

Leggi anche: Nel ricordo di Davide Ferro, serata di canti gospel

“L’ultima volta in tv”. Maria Rita Parsi, il ricordo struggenteL’ultima presenza televisiva di Maria Rita Parsi risale alla fine di gennaio 2026.

Aggiornamenti e notizie su Maria Ferro

Discussioni sull' argomento Il ricordo di Maria Ferro all’Einaudi; Sanremo 2026, la Top 5: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini; Sanremo, le pagelle, i momenti top e flop della prima serata; Wanda Ferro (Fdi) sostiene l’intitolazione di una Casa delle Donne ad Anna Maria Longo.

Uno spettacolo in ricordo di Maria nel giorno del suo compleannoDomani, domenica 18 gennaio 2026, Maria Ferro avrebbe compiuto 21 anni. Viveva a Ponte di Serravalle, e si era diplomata al Liceo Musicale ForNiccolò Forteguerri di Pistoia. Il suo cuore si è fermato ... lanazione.it

Ferro Cosmetic Ingrosso e dettaglio per estetica e parrucchieri. yasuhiro soda · Behind the water film. - facebook.com facebook