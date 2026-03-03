Il richiamo dell’ignoto

Per la serata “Martedì del CAI” un alpinista, guida alpina e esploratore presenta il suo intervento intitolato “Il richiamo dell’ignoto”. L’evento vede coinvolto un esperto che condivide le sue esperienze di esplorazione e viaggio, offrendo un’occasione per ascoltare le sue narrazioni. La serata si svolge in una sede dedicata agli appassionati di montagna e avventure.

Per le serate "Martedì del CAI" Maurizio Giordani, guida alpina, alpinista accademico del CAI, esploratore e viaggiatore presenta: "Il richiamo dell'ignoto".Serata con proiezione del filmato: LE MIE MONTAGNE. Esplorazione a 360 gradi nel mondo dell'avventura in montagna, dalle alte difficoltà in.