Il richiamo dei sensi di Franco Marzilli
Venerdì 6 marzo alle 17:30 si terrà l’inaugurazione della mostra personale di Franco Marzilli, intitolata “Il richiamo dei sensi”, presso la galleria Edarcom Europa in via Macedonia 12 a Roma. L’evento presenta una selezione di opere dell’artista e si svolge negli spazi della galleria. La manifestazione resterà aperta al pubblico negli orari di apertura della galleria.
Venerdì 6 marzo alle ore 17:30, presso la galleria Edarcom Europa in via Macedonia 12 a Roma, verrà inaugurata la personale di Franco Marzilli dal titolo “Il richiamo dei sensi”.La mostra, a cura di Francesco Ciaffi e Alice Crisponi, ripercorre il lavoro e le tematiche principali di Marzilli a. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Il richiamo dei sensi: l’omaggio di Edarcom Europa a Franco Marzilli
“Colpa dei sensi”, intervista esclusiva ad Anna Safroncik: “In Colpa dei sensi Laura si ritrova divisa tra due uomini. All’inizio della carriera ho dovuto lottare di più per dimostrare che non ero solo bella”A partire da stasera, venerdì 30 gennaio, andrà in onda su Canale 5 “Colpa dei sensi”.
Altri aggiornamenti su Franco Marzilli
Discussioni sull' argomento Roma: Franco Marzilli. Il richiamo dei sensi - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio; Il richiamo dei sensi: l’omaggio di Edarcom Europa a Franco Marzilli; Franco Marzilli alla Edarcom, mostra dal 6 al 21 marzo; Roma: Irma Costa | Mostra personale antologica - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio.
Franco Marzilli. Il richiamo dei sensiMostra personale di Franco Marzilli a Edarcom Europa: pittura tonale tra paesaggio, natura morta e figura a 15 anni dalla scomparsa. itinerarinellarte.it
Franco Marzilli alla Edarcom, mostra dal 6 al 21 marzo - facebook.com facebook