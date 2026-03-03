Una tela di Rembrandt è stata ritrovata dopo essere rimasta in una collezione privata per oltre sessant’anni, mentre un busto di marmo attribuito a Michelangelo è stato riscoperto dopo circa quattro secoli di oblio. La scoperta è avvenuta grazie a recenti analisi che hanno confermato l’autenticità delle opere, portando alla luce due pezzi di grande valore artistico che erano stati trascurati o scambiati per altri oggetti.

Una tela dimenticata in una collezione privata per sessant'anni. Un busto di marmo che nessuno guardava davvero da quattro secoli. E una stanza segreta con serrature multiple, da qualche parte a Roma. Non è un nuovo romanzo di Dan Brown, ma solo perché la realtà è sempre più intrigante della fantasia. Due notizie nell'arco di pochi giorni hanno rimesso in discussione secoli di storia dell'arte. La prima arriva da Amsterdam, dove i tecnici del Rijksmuseum hanno puntato i loro macchinari su una tela dimenticata in una collezione privata. La risposta è arrivata inequivocabile: “ La Visione di Zaccaria nel Tempio ”, olio datato 1633, è un Rembrandt autentico, declassato per errore nel 1960 da un critico autorevole e da allora “scomparso”, almeno agi occhi del grande pubblico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Rembrandt e i Michelangelo ritrovati. Quello che la critica sbaglia, la ricerca corregge

