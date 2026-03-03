Il Real Madrid ha subito una sconfitta in casa contro il Getafe e ha dovuto fare a meno di Rodrygo a causa di un infortunio. Questa sconfitta rappresenta il secondo risultato negativo consecutivo per la squadra, mentre il Barcellona ha aumentato il vantaggio in classifica. Nonostante le difficoltà, Arbeloa continua a credere nella squadra.

Madrid, 3 marzo 2026 – Non è il miglior momento per il Real Madrid: nello scorso turno di campionato è arrivata la sconfitta in casa contro il Getafe, la seconda consecutiva, e il Barcellona ha allungato in classifica. Ora, Arbeloa e i suoi sono a quattro punti dai blaugrana in cima. Una prestazione negativa da parte del Real, caduto tra le mura amiche a causa del gol dell'ex Inter Satriano al 39'. Se il ko contro l'Osasuna sembrava un caso isolato, quindi, ora in casa Real suona qualche campanello d'allarme, nonostante il passaggio del turno in Champions League, con la doppia vittoria sul Benfica. Per Arbeloa, però, le grane non finiscono qua. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Real Madrid tra il ko contro il Getafe e lo stop di Rodrygo, ma Arbeloa non si arrende

