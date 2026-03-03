Il primo smartphone con una testa robotica che annuisce mentre parli e balla a ritmo di musica il web è in delirio

A Barcellona, Honor ha svelato il Robot Phone, il primo smartphone dotato di una testa robotica che annuisce mentre si parla e si muove a ritmo di musica. Il dispositivo ha attirato l’attenzione del web, creando un certo fermento tra gli appassionati di tecnologia. La presentazione ha suscitato curiosità e discussioni online, con molte persone che hanno condiviso le proprie impressioni sul nuovo modello.

Honor ha presentato a Barcellona il Robot Phone, il primo smartphone con una “ testa ” robotica integrata. Questo dispositivo non è solo un telefono: include un braccio gimbal miniaturizzato con un sensore da 200 MP, capace di muoversi su tre assi per seguire soggetti, scegliere inquadrature e scattare foto in autonomia. L a testa robotica può annuire, muoversi a ritmo di musica e persino interagire con chi lo usa, trasformando lo smartphone in una presenza quasi antropomorfa. Il Robot Phone rappresenta una novità nel mondo della tecnologia mobile, unendo fotografia avanzata, AI e robotica in un unico dispositivo. Potrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2026, segnando un esperimento coraggioso e fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

