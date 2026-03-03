Il primo risultato dell’attacco all’Iran? La sepoltura definitiva del diritto internazionale

Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro l’Iran, segnando un momento decisivo nelle relazioni internazionali. L’azione ha coinvolto operazioni militari dirette nel territorio iraniano, senza che siano state comunicate ufficialmente le motivazioni o le conseguenze immediate. Questo episodio rappresenta un evento di grande impatto nel panorama geopolitico, lasciando aperte molte domande sulle ripercussioni future a livello globale.

Ci siamo, gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran. Nel caso dell’Iraq la guerra era stata giustificata con le false accuse del possesso di armi di distruzione di massa, in Afghanistan inizialmente era la ricerca di Bin Laden, poi l’esportazione della democrazia, Gaza è stata rasa al suolo e i palestinesi sterminati visto che sono tutti terroristi, Maduro è stato rapito poiché è un narcotrafficante, Cuba assediata e ridotta alla fame senza nessun motivo apparente, ora siamo ad un’evoluzione: abbiamo inventato la guerra preventiva. Secondo Trump e Netanyahu è legittimo attaccare qualsiasi paese sia considerato una potenziale minaccia. ovviamente a loro discrezione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nulla giustifica il cosiddetto attacco “preventivo” di Usa e Israele all’Iran: è illegale per il diritto internazionale – L’analisiSono iniziati i bombardamenti israeliani e americani sull’Iran, con diversi obiettivi in varie parti del Paese avvolti in una nuvola di fumo.

“Li stiamo massacrando” Almeno 555 i morti in Iran Colpiti 30 siti in Libano Trump: “la grande ondata deve ancora arrivare E non esclude l’invio di truppe americane Umberto De Giovannangeli, l’Unità x.com

Radio1 Rai. . #Iran, Trump: "Abbiamo una scorta praticamente illimitata di munizioni. Le guerre possono essere combattute per sempre e con grande successo". Fonti militari USA indicano la distruzione dei centri di comando dei pasdaran e delle basi di dife - facebook.com facebook