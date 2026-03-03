Il popolo lucano di Carlo Levi nella fotografia di Domenico Notarangelo

Da it.insideover.com 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Carlo Levi ETS ospita a Roma la mostra Il popolo lucano di Carlo Levi. Memoria e fotografia di Domenico Notarangelo, promossa dall’Associazione culturale Pier Paolo Pasolini di Matera, dalla Fondazione Carlo Levi ETS, ideata e curata da Giuseppe Decio Notarangelo, Antonio Notarangelo e Stefano Di Tommaso. L’esposizione visitabile fino al 17 aprile 2026 propone un percorso visivo e culturale che intreccia l’opera e il pensiero di Carlo Levi con lo sguardo fotografico di Domenico Notarangelo, restituendo la profondità umana, sociale e simbolica della Lucania e del mondo contadino del secondo Novecento. La mostra è incentrata sul... 🔗 Leggi su It.insideover.com

il popolo lucano di carlo levi nella fotografia di domenico notarangelo
© It.insideover.com - Il popolo lucano di Carlo Levi nella fotografia di Domenico Notarangelo

"Il popolo lucano di Carlo Levi. Memoria e fotografia di Domenico Notarangelo", la mostra a RomaLa Fondazione Carlo Levi ETS ospita a Roma la mostra “Il popolo lucano di Carlo Levi.

Leggi anche: Allegramente pessimista – “L’orologio” di Carlo Levi

Il popolo lucano di Carlo Levi

Video Il popolo lucano di Carlo Levi

Aggiornamenti e notizie su Carlo Levi

Temi più discussi: Una mostra celebra 'Il popolo lucano di Carlo Levi. Memoria e fotografia di Notarangelo'; Il popolo lucano di Carlo Levi. Memoria e fotografia di Domenico Notarangelo, la mostra a Roma; A Roma la mostra sul popolo lucano tra Carlo Levi e Domenico Notarangelo; A Roma Il popolo lucano di Carlo Levi: in mostra gli scatti di Notarangelo.

Il popolo lucano di Carlo Levi. Memoria e fotografia di Domenico Notarangelo, la mostra a RomaLa Fondazione Carlo Levi ETS ospita a Roma la mostra Il popolo lucano di Carlo Levi. Memoria e fotografia di Domenico Notarangelo, promossa dall’Associazione culturale Pier Paolo Pasolini di Matera, ... romatoday.it

carlo levi il popolo lucano diDomenico Notarangelo – Il popolo lucano di Carlo LeviLa Fondazione Carlo Levi ETS ospita a Roma la mostra Il popolo lucano di Carlo Levi. Memoria e fotografia di Domenico Notarangelo, promossa dall’Associazione culturale Pier Paolo Pasolini di Matera, ... artribune.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.