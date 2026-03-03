Il podcast Scanner con Valerio Nicolosi diventa una Live | la prima puntata il 4 marzo

Il podcast Scanner condotto da Valerio Nicolosi si trasforma in una trasmissione in diretta su YouTube di Fanpage.it. La prima puntata in formato Live è prevista per il 4 marzo, offrendo agli ascoltatori la possibilità di seguire l'evento in tempo reale. La trasmissione continuerà a trattare temi di attualità attraverso un formato che combina l'approfondimento con il coinvolgimento diretto del pubblico.

Il podcast Scanner di Valerio Nicolosi diventa (anche) una Live sul canale YouTube di Fanpage.it. Un ulteriore spazio di confronto e di approfondimento per capire i grandi temi in Italia e nel mondo!. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Temi più discussi: 4 anni di guerra in Ucraina, a pagare il prezzo più alto è la popolazione civile; Il poliziotto di Rogoredo non poteva agire da solo, non scadiamo nella retorica della mela marcia; Trump e la denuncia di violenza mancante negli Epstein files: il presidente scappa dalle accuse; La lunga guerra di Trump e Netanyahu: l’ipotesi di un’invasione via terra in Iran.

Valerio Nicolosi e Scanner sbarcano su Fanpage, perché abbiamo bisogno di accendere la luce sul mondoSiamo molto contenti di annunciare che dall’8 settembre, Valerio Nicolosi e il suo podcast, Scanner, entreranno a far parte della squadra di Fanpage, ampliando la nostra offerta di contenuti di ... fanpage.it