Il periodico del Corsaro diventa a respiro nazionale

Il mensile satirico “Corsaro della Valtiberina” di Arezzo cambia nome e si presenta ora come “Il Corsaro dalla Valtiberina”. La decisione è stata annunciata oggi, segnando un passo importante per la pubblicazione che da ora in poi avrà una diffusione di carattere più ampio. La rivista continuerà a essere prodotta e distribuita con lo stesso team e la stessa impostazione editoriale.

Arezzo, 3 marzo 2026 – Il mensile satirico "Corsaro della Valtiberina" amplia il raggio di azione e diventa già "Il Corsaro dalla Valtiberina". In uscita a fine aprile con molte esilaranti novità e notizie che nessuno dà. Il nuovo mensile del Corsaro ancora prima di uscire diventa un periodico a respiro nazionale e aumenta a 28 le pagine di questa pubblicazione che avrà inizialmente una tiratura di 2500 copie, grazie alle richieste arrivate non solo dalla provincia di Arezzo. Online per gli abbonati e nelle edicole e librerie della città di Francesco Petrarca e della Valtiberina, comprese Città di Castello, Umbertide e San Giustino, "Il...