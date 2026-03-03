Il Partito Democratico si concentra sulla candidatura di Boschetti, mentre si fa largo anche il nome di Zoffoli. Le discussioni tra i partiti sono intense e si avvicinano le ore decisive per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra. La situazione è in evoluzione e si aspettano sviluppi ufficiali nelle prossime ore.

Sono ore concitate per il centrosinistra. L’annuncio ufficiale del nome del candidato sindaco appare sempre più imminente. E colui sul quale il Pd sembra sempre più convinto è l’ex assessore Mirko Boschetti, 31 anni. Negli ultimi giorni, però, si è fatto avanti un altro nome, e cioè quello dell’ex sindaco Roberto Zoffoli, che circola da qualche settimana e che è appoggiato dalla lista civica Cervia Ti Amo e da Avs, come le due realtà hanno pubblicamente dichiarato. Cervia Ti Amo già un paio di settimane fa aveva lanciato pubblicamente un appello, rivolto alle forze di centrosinistra, in cui esprimeva la volontà di creare un’alternativa insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Pd guarda a Boschetti. E spunta il nome di Zoffoli

Gli iscritti del Pd scelgono il candidato sindaco. Ceccarelli o Vaccari? Nome per nome, chi sta con chiEcco chi è in vantaggio nel "conclave" Dem di Arezzo in attesa della fumata bianca.

La Vuelle guarda a Ruvo. E spunta il caso FelderPESARO Un passo avanti e cioè a Ruvo di Puglia che domenica ha battuto fuori casa Pistoia e con un americano, Brooks, difficile da marcare: una...

Contenuti utili per approfondire Il Pd guarda a Boschetti. E spunta il...

Temi più discussi: Il Pd guarda a Boschetti. E spunta il nome di Zoffoli; Cervia, il Partito Democratico avrà un proprio candidato sindaco, Mirko Boschetti in pole; Elezioni Cervia: il Pd sceglie Boschetti, ma manca l’accordo con gli alleati; Due nomi papabili nel Pd. Sono Boschetti e Bosi.

Elezioni Cervia: il Pd sceglie Boschetti, ma manca l’accordo con gli alleatiÈ Mirko Boschetti (nella foto) il candidato sindaco che il Pd vuole proporre per il Comune di Cervia. La notizia non è ancora stata ufficializzata perché ... ravennaedintorni.it

Due nomi papabili nel Pd. Sono Boschetti e BosiElezioni, consultazioni nel vivo. E il dialogo è in corso con la lista di Missiroli. Nel centrodestra la grande favorita è la coordinatrice di FdI Annalisa Pittalis. msn.com

400 anni di storia, 850 ettari, 350.000 alberi disseminati tra boschetti e viali lunghi 43 km, circa 50 km di bossi tagliati ogni anno: i numeri e la magnificenza dei giardini di Versailles. #Ulisse x.com

Sconfitta casalinga per i Lupi contro il Legnago Salus Boschetti e Faye portano avanti i veronesi, per la Luparense accorcia le distanze Duminica Forza Lupi, sempre - facebook.com facebook