Il parco eolico salta bravi i tecnici

Le pale del parco eolico Monte Còmero sono state rimosse, lasciando il sito privo delle strutture previste. I tecnici sono intervenuti per smantellare i sei tralicci, ognuno alto fino a 200 metri, e i grandi aerogeneratori destinati alla produzione di energia. La rimozione segna la fine delle operazioni di installazione di questa infrastruttura.

Via dal vento le pale del progetto del megaparco eolico Monte Còmero, che avrebbe dovuto innalzare 6 mastodontici tralicci, alti anche 200 metri, dotati di grandiosi aerogeneratori per la produzione di energia elettrica. Tralicci previsti lungo il crinale di Poggio Biancarda, un’area di pregio naturalistico, ambientale, faunistico, a quota 1.0001.200 metri, in territorio di Verghereto. "Il ritiro del progetto del parco eolico Monte Còmero, da parte di Fri-El di Roma, è una cosa che non mi meraviglia, era nelle mie previsioni dopo aver visto il progetto stesso – sottolinea il sindaco di Verghereto, Enrico Salvi –. Su quel ritiro penso però non sia il caso né il tempo di intestarsi vittorie politiche da parte di qualcuno, fosse magari spinto dal fatto che il Comune di Verghereto andrà alle urne il 24 e il 25 maggio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il parco eolico salta, bravi i tecnici" Leggi anche: Conferenza dei servizi per il parco eolico "Niente parco eolico, vince il territorio"La ferma e decisa opposizione al progetto del megaparco eolico ’Monte Còmero’, da parte di varie istituzioni, forze politiche, associazioni... Aggiornamenti e notizie su parco eolico Argomenti discussi: Il parco eolico salta, bravi i tecnici. Il parco eolico salta, bravi i tecniciVia dal vento le pale del progetto del megaparco eolico Monte Còmero, che avrebbe dovuto innalzare 6 mastodontici tralicci, alti anche 200 metri, dotati di grandiosi aerogeneratori per la produzione d ... ilrestodelcarlino.it Crociglia, anche in città fronte compatto contro il parco eolico: «No a questo progetto»Alla sede Cai di Piacenza amministratori, tecnici e associazioni uniti contro l’impianto delle 7 pale alte 180 metri: «Manca il vento. Cantiere troppo impattante per viabilità e crinali» ... ilpiacenza.it