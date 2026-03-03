Il parco di Villa Cittadella Vigodarzere

Nel comune di Saonara si trova la villa Cittadella Vigodarzere, oggi chiamata Valmarana. Il parco associato, chiamato anche Valmarana, fu realizzato nel 1817 e progettato dall’architetto Giuseppe Jappelli. Egli ha creato un paesaggio artificiale, caratterizzato da elementi naturali ricostruiti, in linea con le tendenze romantiche di inizio Ottocento.

Nel piccolo centro di Saonara, sorge la villa Cittadella Vigodarzere, ora Valmarana. La nascita del parco Valmarana, avvenuta nel 1817, fu affidata al famoso architetto Giuseppe Jappelli, abile nell’ideare paesaggi artificiosamente naturali, definiti romantici, che in quel periodo erano molto di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Sporcizia, aree dissestate e assenza di interventi: in Cittadella il parco del degradoCon l’inizio del nuovo anno e l’arrivo delle basse temperature, l’associazione Traguardo Cittadella ha effettuato un sopralluogo nei parchi del...

"Sanità regionale e liste d’attesa, il privato non è il nemico", confronto e dibattito a Villa Rina di CittadellaORA!-Veneto, la sezione regionale di ORA!, il partito di “estremo centro” fondato da Michele Boldrin e Alberto Forchielli lo scorso ottobre ‘25,...