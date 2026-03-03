Il Padel giovanile abruzzese sbarca a Siracusa | nell’Under 18 femminile brilla la teatina Maria Ciccotosto
Il torneo internazionale Under 18 si svolge a Siracusa presso il Seven Padel Club, dove si sfidano i più promettenti giovani talenti. Tra le atlete in gara c’è anche una giocatrice teatina, che si distingue per le sue prestazioni nel torneo femminile. L’evento dura tre giorni e vede protagonisti numerosi giovani provenienti da diverse regioni.
Tre giorni ad altissima intensità sui campi del Seven Padel Club per gli Internazionali Promises FIlP, vetrina internazionale dedicata ai migliori talenti Under. Nell’Under 18 femminile, a difendere i colori dell’Abruzzo è stata la teatina Maria Ciccotosto, classe 2010, sedici anni, scesa in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
