Il Monza è un camaleonte costruito per la A Bunker e una rosa d’eccellenze per vincere

Il Monza si presenta come una squadra completa, pronta a competere in Serie A, con un reparto di qualità e un allenatore esperto. Il Cesena, invece, deve affrontare una sfida difficile, sapendo di dover evitare di perdere tutte le partite dalla prima all’ultima giornata, come indicato dal dato 27 su 27. La partita tra le due squadre si avvicina e si attendono sviluppi importanti.

C’è un numero che il Cesena dovrà assolutamente decifrare per non finire nel tritacarne brianzolo: 27 su 27. Decifrare, sì, perché il Monza in questi tre quarti di campionato non ha mai schierato gli stessi 11 iniziali. E questa sera all’Orogel Manuzzi è facilissimo pensare che mister Paolo Bianco – chiamato in Brianza, dopo la salvezza col Frosinone, a sostituire Nesta – schiererà la ventottesima. Guai, però, a definire caos tutto questo: il Monza ha fatto dell’imprevedibilità tattica una scienza esatta, con una spina dorsale solidissima: il quasi bianconero Thiam è lo stakanovista (27 su 27 per lui), poi gli altri pilastri sono Azzi (26 su 27), Birindelli (24 su 27), capitan Pessina (22 su 27), Obiang, Mota e Carboni (tutti a 20 su 27). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Serie B: domani il Monza in trasferta a Carrara. Bianco: "Io presuntuoso? Voglio solo vincere»Il Monza, terzo in classifica e meno uno dal secondo posto, è in piena lotta per la promozione diretta in Serie A, eppure più di una critica giunge...

