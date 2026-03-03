Vittozzi, atleta di biathlon, ha condiviso il suo percorso tra Milano-Cortina e Anterselva, dove nel 2022 si piazzò 93esima. Nel suo racconto ha menzionato il rapporto con l’oro, il buio, Verona e Achille Lauro, parlando della rinascita personale. La sua esperienza si intreccia con i momenti di difficoltà vissuti durante le stagioni passate, tra successi e crisi sportive.

Estasi Vittozzi. Il primo oro olimpico nel biathlon regalato all’Italia, la chiusura da portabandiera, il Festival di Sanremo, Verissimo tra le lacrime: Lisa è in una bolla di felicità mentre già incombe il ritorno in Coppa del Mondo in Finlandia a Kontiolahti, da giovedì. Ha visto il buio, ha rischiato il ritiro, ha ritrovato se stessa, ha trionfato ai Giochi in Italia. La friulana si racconta così. Lisa, ha detto grazie anche alla musica? “A me piace un sacco, perché in tutta la mia vita ha sempre avuto una parte. Il Festival l’ho sempre seguito e mi fa un certo effetto quel palco. Ho gusti abbastanza particolari: Marracash è il preferito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il mondo magico di Vittozzi: "Il buio, l’oro, Verona e... Achille Lauro, così sono rinata"

“Posso salutarlo?”: la campionessa Lisa Vittozzi è fan di Achille Lauro, l’amica Francesca Lollobrigida chiama il cantante ed esaudisce il suo desiderio all’AristonLe medagliate di Milano-Cortina fermano la scaletta per conoscere il co-conduttore.

Chiusi i Giochi. Coventry: «Grazie Italia, è stato magico». La danza di Bolle incanta l'Arena, ovazione per Achille LauroSul palco interviene Achille Lauro con la sua band, un’artista italiano tra i più amati, nato a Verona, che chiude la Cerimonia fra gli applausi.

Contenuti e approfondimenti su Achille Lauro

Temi più discussi: Milano-Cortina 2026, la Cerimonia di chiusura all’Arena di Verona. Malagò: Grandissima Italia, sei stata di parola; Milano Cortina 2026, chiusi i Giochi: spento il braciere all’Arena di Verona. Coventry: Grazie Italia, è stato magico; Milano-Cortina 2026: sipario sull’Olimpiade dei record, l’Italia saluta il mondo dall’Arena di Verona; Ci siamo divertiti.

La maxi-collana di Achille Lauro con l'opale da 60 carati è un omaggio a Lorenzo il Magnifico, al Festival di Sanremo 2026Nella seconda serata di Sanremo 2026, Achille Lauro ha indossato Magnifica, il collier Damiani dove gli opali australiani sono protagonisti ... vogue.it

Niente è lasciato al caso, Achille Lauro brilla sul palco di Sanremo, ma tutti notano i suoi tatuaggi: il significato è molto più profondo di quanto si credeScopri i significati dei tatuaggi di Achille Lauro, il suo stile audace e il ritorno al Festival di Sanremo 2025 con Incoscienti giovani. Un artista iconi ... bigodino.it

Achille Lauro - facebook.com facebook

16 MARZO con Achille Lauro FUORI ORA “16 Marzo” è una ballad malinconica che racconta la fine di un amore tormentato e la conseguente rinascita personale. Parla di introspezione e descrive un distacco doloroso, consapevole e necessario. Achille Lau x.com