Il mondo del gaming Stumble Guys a Molfetta
Da venerdì 6 a domenica 8 marzo, il Gran Shopping Molfetta ospita un evento dedicato al gioco Stumble Guys, molto apprezzato a livello internazionale. Durante il fine settimana, i partecipanti potranno sfidarsi in numerose prove di abilità e divertirsi con attività pensate per gli appassionati di questo titolo. L'iniziativa si svolge all’interno del centro commerciale, coinvolgendo giocatori di diverse età.
