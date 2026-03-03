Un ex calciatore ha espresso la speranza che le squadre decidano di non partecipare al prossimo Mondiale negli Stati Uniti, definendo questa scelta un messaggio importante. Ha dichiarato che sarebbe bello vedere il calcio rifiutare di giocare in quella sede, anche se riconosce che si tratta di un’idea difficile da realizzare. La sua proposta sottolinea il desiderio di un gesto simbolico nel mondo del calcio.

“Sarebbe bello se il calcio decidesse di non andare a giocare il mondiale negli Stati Uniti. Sarebbe un messaggio meraviglioso e per niente banale, anche se mi rendo conto che si tratta di un sogno”. Massimo Mauro non ha dubbi: il Mondiale negli Usa andrebbe boicottato. L’ex calciatore e oggi commentatore sportivo – che già a ilfattoquotidiano.it aveva parlato di calcio e politica – lo ha scritto nella rubrica “Visti dall’Ala” su Repubblica oggi, martedì 3 marzo, quando mancano 100 giorni all’inizio della massima competizione mondiale per nazionali. Un’ipotesi boicottaggio che un mese fa affondava le proprie radici in questioni legate agli arresti e alle uccisioni dell’Ice e alla sempre più crescente tensione per la politica estera del presidente Donald Trump, in particolare le sue mire sulla Groenlandia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Mondiale negli Usa va boicottato, sarebbe un messaggio meraviglioso”: l’appello di Massimo Mauro

