Durante le celebrazioni per gli 80 anni di un noto quotidiano sportivo francese, viene ripercorsa la carriera di un ex calciatore, con particolare attenzione alla finale di Coppa dei Campioni del 1985. Tra i momenti più significativi emerge il suo assist più memorabile, fornito a Boniek durante quella partita. L’analisi si concentra sui passaggi chiave che hanno definito la sua esperienza nel calcio internazionale.

In occasione delle celebrazioni per gli 80 anni del quotidiano sportivo transalpino, un’analisi mirata restituisce i passaggi che hanno segnato una carriera leggendaria. l’esperienza di michel platini viene ripercorsa attraverso momenti cruciali, con una focalizzazione specifica sulle scelte di gioco e sulle intuizioni che hanno guidato le azioni dei compagni di squadra. Durante l’intervista, l’ex fantasista evidenzia l’episodio considerato tra i più brillanti. il passaggio decisivo fu diretto a boniek, con una traiettoria di circa 45-50 metri che avviò una sequenza determinante. la giocata contribuì a creare l’occasione per un calcio di rigore, trasformato dallo stesso platini. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Il mio assist più bello? Quello a Boniek nella finale di Coppa dei Campioni 1985

Platini racconta: «Il mio miglior assist? Quello per Boniek nella Finale della Coppa dei Campioni 1985. Un passaggio di 45-50 metri che portò a un calcio di rigore, poi segnato da me»Mercato Milan, frenata dal Brasile per Andrè: il Corinthians non apre al trasferimento e definisce insufficiente la proposta Rinnovo Vlahovic, la...

