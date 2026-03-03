Il libro | San Primo una montagna straordinaria

Venerdì 6 marzo alle ore 21, si svolgerà a Rezzago la presentazione del libro di Nunzia Rondanini intitolato “San Primo”. L’evento si terrà nella Sala consiliare del paese. La scrittrice sarà presente per discutere del suo lavoro e condividere dettagli sul contenuto del volume. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà in un’atmosfera informale e raccolta.

Si terrà venerdì 6 marzo alle ore 21, presso la Sala consiliare di Rezzago, la presentazione del libro di Nunzia Rondanini "San Primo. Una montagna straordinaria. Un progetto da riconsiderare". Ad organizzare l'evento la Biblioteca Comunale di Rezzago, con la collaborazione del Coordinamento 'Salviamo il Monte San Primo' e del Circolo Ambiente "Ilaria Alpi". L'evento sarà un'ulteriore occasione per riflettere sui modelli turistici da adottare per un territorio montano, in cui è necessario coniugare il rispetto della natura con la fruibilità dei luoghi e con le attività economiche delle comunità locali.