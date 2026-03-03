Il grande tennis sbarca a Monza | il programma e le novità dell' Atkinsons Monza Open 2026
A Monza si svolge il torneo Atkinsons Monza Open 2026, un evento che riunisce giocatori di tennis di livello internazionale. La manifestazione si tiene nel parco e nella villa della città, offrendo un palcoscenico suggestivo e originale per le partite. La kermesse rappresenta una novità nel panorama tennistico locale e richiama l’attenzione di appassionati e spettatori da diverse parti.
Monza al centro del mondo sportivo, non solo per l’automobilismo (e il suo Tempio della Velocità), ma anche per il tennis (e la sua suggestiva cornice del Parco e della Villa). Perché di Monza, della sua Villa, del suo Parco e del suo torneo ATP Challenger del Villa Reale Tennis se ne parla anche. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
