Il grande tennis sbarca a Monza | il programma e le novità dell' Atkinsons Monza Open 2026

A Monza si svolge il torneo Atkinsons Monza Open 2026, un evento che riunisce giocatori di tennis di livello internazionale. La manifestazione si tiene nel parco e nella villa della città, offrendo un palcoscenico suggestivo e originale per le partite. La kermesse rappresenta una novità nel panorama tennistico locale e richiama l’attenzione di appassionati e spettatori da diverse parti.