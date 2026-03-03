Venerdì 13 marzo, alle 21, al Teatro Cassero di Castel San Pietro si conclude l’ottava stagione concertistica Erf@CasseroMusica con il grande spettacolo della taranta. L’evento, che si svolge nella cornice di un teatro storico, vedrà la partecipazione di artisti specializzati in questa tradizione musicale. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento promette di portare un’atmosfera coinvolgente e ricca di ritmo.

Venerdì 13 marzo, a partire dalle 21, al Teatro Cassero di Castel San Pietro si chiude l’ottava stagione concertistica Erf@CasseroMusica. Sul palco l’Ensemble Terra D’Otranto (ETdO) con ’Tarantule, antidoti e follie. La terapia del tarantismo nelle fonti antiche’, un percorso musicale e narrativo che ricostruisce attraverso musiche e testimonianze storiche il complesso rapporto tra danza e cura nel fenomeno del tarantismo. Con ’tarantati’ si indicavano coloro che si riteneva fossero stati morsi da una tarantola, un ragno il cui veleno sembrava colpire in particolare le donne: chi manifestava i segni di questa presunta intossicazione veniva sottoposto a lunghe sessioni musicali e coreutiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il grande spettacolo della taranta

