Il grande ritorno di Scherzi a parte conquista il pubblico

Il ritorno di Scherzi a parte in prima serata ha attirato più di 3,5 milioni di spettatori con uno share superiore al 26%. La trasmissione ha raggiunto picchi di oltre 5 milioni di telespettatori, dimostrando un buon riscontro di pubblico. La nuova edizione dello show ha presentato un restyling e un ritmo narrativo aggiornato.

Il ritorno di Scherzi a parte. Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticareScherzi a parte rispunta dal passato e destabilizza gli ascolti, ottenendo un clamoroso 26% di share, pari a 3,6 milioni di spettatori. Un passato nemmeno troppo remoto, visto che l’ultima edizione ... today.it

Scherzi a parte torna su Canale 5: boom di ascolti per Max GiustiScherzi a parte torna su Canale 5 con Max Giusti alla conduzione. La prima puntata conquista oltre 3 milioni di spettatori. famigliacristiana.it

