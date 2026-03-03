Il grande cinema arriva ad Atripalda | Tognazzi ospite alla Biblioteca L Cassese

A Atripalda, alla Biblioteca “L. Cassese”, si terrà un evento dedicato al grande cinema con la presenza di Tognazzi, attore noto nel panorama italiano. L’amministrazione comunale ha annunciato questa iniziativa come parte del progetto ministeriale “Giovani in Biblioteca”, volto a coinvolgere diverse generazioni attraverso attività culturali. L’appuntamento rappresenta un’occasione per promuovere il dialogo tra pubblico e ospite nel contesto di un evento dedicato al cinema.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Atripalda è lieto di annunciare un nuovo e prestigioso appuntamento culturale nell’ambito del progetto ministeriale “ Giovani in Biblioteca “, un’iniziativa che mira a rendere i luoghi della cultura spazi vivi, aperti e di confronto intergenerazionale. Venerdì 6 marzo, alle ore 19:00, la Biblioteca Comunale “L. Cassese” (Piazza Sparavigna n.1) ospiterà il celebre attore Gianmarco Tognazzi per un incontro aperto a tutto il pubblico. La serata, pensata per abbattere le distanze tra palcoscenico e platea, sarà strutturata come un vero e proprio salotto culturale. A condurre il dialogo sarà Paolo Spagnuolo, giornalista, saggista e profondo appassionato di cinema, che guiderà il pubblico in un viaggio esclusivo attraverso l’esperienza professionale, artistica e umana dell’attore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

