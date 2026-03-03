Dal 28 febbraio, gli Stati Uniti e Israele hanno condotto attacchi su vasta scala contro l’Iran, riaccendendo le tensioni nel Medio Oriente. La regione è ora al centro delle dinamiche geopolitiche mondiali, con le forze coinvolte in un pesante scambio di azioni militari che ha provocato un rapido peggioramento della situazione di sicurezza. La situazione resta instabile e in continua evoluzione.

Il Medio Oriente, come era prevedibile, è tornato epicentro della geopolitica globale: dal 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi su vasta scala contro l’Iran, innescando ritorsioni e un rapido deterioramento della sicurezza regionale. La cronaca dei primi giorni, dai lanci missilistici alle esplosioni in tutto il Golfo, ha confermato la natura militare dell’ escalation ma anche l’impatto finanziario immediato sui mercati, con investitori sempre più proiettati verso i beni rifugio ( e il dollaro USA! ). In questo contesto, il petrolio torna protagonista: all’apertura dei mercati di lunedì 2 marzo il Brent è balzato fino a oltre l’8–13% intraday (punte in area 82 $bbl prima di un parziale rientro), mentre il WTI ha seguito a ruota, segnalando che il rischio di offerta è rientrato di prepotenza nel prezzo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il gran ballo del petrolio nella guerra d’Iran

