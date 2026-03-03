Un breve filmato pubblicato su TikTok mostra Elodie e Franceska Nuredini mentre si scambiano un bacio in discoteca. Il video dura pochi secondi e in poco tempo ha conquistato molte condivisioni. Le due sono apparse in un momento di intimità che ha attirato l’attenzione degli utenti online, rendendo il video tra i più discussi delle ultime ore.

Un filmato di pochi secondi è bastato per trasformare un momento privato in un fenomeno social. Elodie e Franceska Nuredini sono diventate protagoniste di uno dei video più condivisi su TikTok nelle ultime ore. Le immagini mostrano le due artiste mentre ballano insieme, sorridono e si muovono con naturalezza sulle note di un brano in sottofondo. Poi arriva il gesto che ha fatto esplodere le reazioni online: Elodie si avvicina a Franceska e le dà un bacio. Franceska che ha accompagnato Elodie nel suo tour non si nascondono e, com’è giusto che sia, scelgono di vivere il loro amore alla luce del giorno adesso che la storia con Andrea Iannone può dirsi definitivamente conclusa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Gossip non si ferma su Elodie e Franceska, questa volta arriva il bacio in discoteca (FOTO)

Elodie in lingerie su Instagram: la prima foto (stupenda) dopo l’addio a Iannone e i gossip su FranceskaElodie si mostra in lingerie su Instagram, più bella che mai, dopo l'addio ad Andrea Iannone e le indiscrezioni sul legame con Franceska,...

Continua il gossip piccante su Elodie e Franceska “complici e inseparabili a Milano”Elodie e Franceska sono state paparazzate dai fotografi della rivista fuori dal portone della casa di Elodie, mentre si dirigevano insieme – più...

Aggiornamenti e notizie su Il Gossip non si ferma su Elodie e...

Temi più discussi: Gossip Sanremo 2026: la dama di Sal Da Vinci, i festini bilaterali di Elettra Lamborghini, le gaffe di Alicia Keys e Belen e il caso del bacio censurato di Levante e Gaia; Sanremo gossip: effetto Josè; Brignone non si ferma: torna in pista a Soldeu; Da Porto Rico in Porto Rico, Bad Bunny non si ferma e torna al cinema da protagonista.

Gossip Week: Mercedesz Henger mamma, Elisabetta Canalis torna single, Corona sfida Signorini ed Elodie infiamma con FranceskaDalla nascita della figlia di Mercedesz Henger ai rumors su Canalis, fino al caso Corona-Signorini ed Elodie con Franceska: tutte le notizie di gossip più calde della settimana su Gay.it! gay.it

Gossip Week: Belen punge De Martino, Corona riapre la guerra, Totti e Ilary verso il divorzio e nuovi amori per Zalone e BovaFrecciate in tv tra Belen e Stefano De Martino, il ritorno di Fabrizio Corona su YouTube, la battaglia legale tra Ilary Blasi e Francesco Totti e le nuove storie d’amore di Checco Zalone e Raoul Bova: ... gay.it

Taremi "pronto a partire per la guerra": gossip, rumors, smentite - facebook.com facebook