Il gip di Milano convalida il controllo giudiziario di Deliveroo

Il gip di Milano, Roberto Crepaldi, ha convalidato il controllo giudiziario di Deliveroo Italy, la filiale italiana della società americana. La decisione arriva nel contesto di un procedimento avviato dal pubblico ministero Paolo Storari e dai carabinieri. La società è coinvolta in un'inchiesta in corso, senza ulteriori dettagli sui reati o sulle accuse specifiche.

Il gip di Milano Roberto Crepaldi ha convalidato il controllo giudiziario di Deliveroo Italy, la filiale italiana del colosso americano finita nell'inchiesta del pm Paolo Storari e dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro per caporalato su 20mila rider, di cui tremila in provincia di Milano. Caso che ricalco quello di Foodinho-Glovo delle scorse settimane. Per l'accusa, confermata dal giudice dopo il provvedimento d'urgenza del pm dei giorni scorsi, la società di delivery food avrebbe corrisposto paghe sotto la soglia di povertà ai lavoratori: 3, 4, 5 euro a consegna per cifre attorno ai mille euro al mese. L'amministratore giudiziario dovrà lavorare per regolarizzare le posizioni dei rider.