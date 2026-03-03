Il GAMM di Roma celebra quarant’anni di musica videoludica

Il GAMM di Roma festeggia quarant’anni di musica videoludica con una mostra dedicata. L’esposizione ripercorre l’evoluzione sonora dei videogiochi, illustrando le diverse tappe e innovazioni tecniche che hanno caratterizzato il settore nel corso degli anni. L’evento si concentra sulle installazioni e sui materiali storici che testimoniano il cambiamento delle colonne sonore nel tempo.

(Adnkronos) – Il progetto speciale ripercorre l'evoluzione sonora del medium, dalle limitazioni tecniche dei chip anni '80 alle moderne esecuzioni orchestrali, celebrando i capolavori del 1986, attraverso l'iniziativa "40 anni di musica videoludica (1986–2026)", ospitata dal GAMM (Museo del Videogioco). Il progetto nasce per celebrare il quarantennale di tre titoli che hanno segnato in modo indelebile l'immaginario collettivo: The Legend of Zelda, Metroid e Castlevania. Queste opere non hanno solo definito nuovi canoni di gioco, ma hanno elevato la musica a 8 bit da semplice segnale acustico a vera e propria identità artistica ricercata, influenzando generazioni di musicisti e dando vita alla scena globale "chiptune". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dagli 8 bit all’orchestra: il GAMM celebra 40 anni di musica videoludicaCosa: Una due giorni di concerti, workshop e lezioni dedicate al quarantennale delle colonne sonore di The Legend of Zelda, Metroid e Castlevania.

