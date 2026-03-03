Il gabinetto del dottor Caligari torna sul grande schermo con le musiche del Collettivo Soundtrack
Una pietra miliare del cinema espressionista tedesco accompagnato da sonorità elettroacustiche raffinate. Venerdì 6 marzo (ore 21) ultimo appuntamento con la rassegna "Nessun dorma" al Teatro Petrella di Longiano dove arriva in scena un grande classico del cinema muto, "Il gabinetto del dottor. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Ghost torna sul grande schermo | Lucky Red celebra San Valentino con il restauro in 4K del cultIn occasione del prossimo San Valentino, Lucky Red ha annunciato un evento speciale dedicato a tutti i cinefili “innamorati”: il ritorno al cinema di...
Leggi anche: La magia del cinema torna sul grande schermo con la prima ufficiale di “Killer Card”