Il gabinetto del dottor Caligari torna sul grande schermo con le musiche del Collettivo Soundtrack

3 mar 2026

Una pietra miliare del cinema espressionista tedesco accompagnato da sonorità elettroacustiche raffinate. Venerdì 6 marzo (ore 21) ultimo appuntamento con la rassegna "Nessun dorma" al Teatro Petrella di Longiano dove arriva in scena un grande classico del cinema muto, "Il gabinetto del dottor. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

