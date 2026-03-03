Il figlio di un attore premio Oscar si trova attualmente in Colombia senza passaporto americano e chiede aiuto per essere liberato. Secondo quanto riferito, è rimasto bloccato nel paese dopo aver lasciato il suo luogo di residenza. La situazione ha attirato l'attenzione dei media, mentre le autorità locali stanno gestendo la vicenda. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Il figlio dell'attore Premio Oscar sarebbe rimasto bloccato nel paese dopo aver lasciato il suo passaporto a casa e ha informato della sua situazione attraverso un video su Instagram Chet Hanks, figlio dell'attore Tom Hanks, ha recentemente rivelato al mondo la sua sfortunata situazione: è bloccato in Colombia dopo aver lasciato il passaporto americano a casa. Tuttavia, Hanks, che ha la doppia cittadinanza dopo che i suoi genitori hanno ottenuto la naturalizzazione in Grecia nel 2020, ha affermato di aver portato con sé solo il passaporto greco perché quello statunitense era quasi scaduto. "A volte non ti lasciano entrare nel Paese anche se non è scaduto perché sta per scadere", ha raccontato Chet spiegando il suo ragionamento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il figlio di Tom Hanks bloccato in Colombia senza passaporto americano: "Liberatemi"

