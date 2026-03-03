Il figlio di Cher è stato arrestato ma dietro c’è molto di più | le accuse e il suo passato fanno discutere

Elijah Blue Allman, il figlio della cantante Cher, è stato arrestato per aver causato disordini in una scuola privata d’élite nel New Hampshire. Il musicista di 49 anni avrebbe mostrato comportamenti aggressivi e minacciosi durante l’incidente. Le accuse arrivano in un momento di tensione legata al suo passato e alle sue azioni recenti. L’arresto ha suscitato discussioni tra i media e il pubblico.

Nuovi problemi giudiziari per Elijah Blue Allman, secondogenito della cantante Cher. Il musicista 49enne è stato arrestato con l'accusa di aver causato disordini in una scuola privata d'élite nel New Hampshire, mostrando comportamenti aggressivi e minacciosi. L'episodio riporta sotto i riflettori una vicenda personale già segnata, negli ultimi anni, da difficoltà legate all'abuso di sostanze e da un delicato rapporto familiare. Secondo quanto confermato dal Dipartimento di Polizia di Concord, gli agenti sono intervenuti lo scorso 27 febbraio intorno alle 18:00, dopo la segnalazione della presenza di un " ospite indesiderato " presso la St. Paul's School di Concord.