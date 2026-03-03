Il fenomeno climatico del Niño potrebbe manifestarsi quest’anno secondo l’Omm 

Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, quest’anno potrebbe verificarsi un nuovo episodio del fenomeno climatico del Niño. Questo fenomeno è collegato a un aumento delle temperature dell'oceano Pacifico e può influenzare il clima globale. L’Omm monitora attentamente i segnali e le condizioni atmosferiche che indicano la possibile manifestazione di questo evento. I ricercatori continuano a raccogliere dati per comprendere meglio le sue implicazioni.

Un nuovo episodio del fenomeno climatico del Niño, associato a un riscaldamento del pianeta, potrebbe verificarsi nei prossimi mesi, ha affermato il 3 marzo l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm). Secondo l’ultimo bollettino trimestrale dell’Omm, l’episodio a bassa intensità della Niña in corso potrebbe lasciare il posto a condizioni neutre e poi, tra qualche mese, a un ritorno del Niño. L’Omm, un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite, prevede condizioni neutre fino a luglio. Previsioni più a lungo termine sono difficili da formulare, ha aggiunto. “L’ultimo episodio del Niño, tra il 2023 e il 2024, era stato uno dei più intensi mai registrati e aveva contribuito alle temperature record del periodo”, ha dichiarato la segretaria generale dell’Omm Celeste Saulo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

