Il FantaSanremo sarà consegnato al Tic di Terni

Da lanazione.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il FantaSanremo verrà consegnato al Tic di Terni durante la quarta edizione del Terni Influencer & Creator Festival, che si terrà dal 9 al 12 aprile. L’evento, dedicato a influencer e creator, si svolge nella città umbra e rappresenta una delle tappe principali del festival. La consegna del premio si inserisce nel programma della manifestazione, che coinvolge numerosi partecipanti e ospiti.

Colpo grosso del Tic Festival 2026, il Terni Influencer & Creator Festival in arrivo per la quarta edizione dal 9 al 12 aprile. Il Trofeo FantaSanremo sarà infatti consegnato nel corso della manifestazione dove sarà ospite del collettivo. A poche ore dalla fine del Festival 2026, è stato proprio il collettivo del FantaSanremo ad annunciare il Trofeo che verrà consegnato a Terni durante il Tic Festival. Sul profilo ufficiale del FantaSanremo è apparsa per la prima volta l’immagine: realizzato dall’artista Onirico, il premio ritrae il volto iconico di Pippo Baudo, figura entrata nell’immaginario collettivo del gioco che ogni anno appassiona milioni di italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

