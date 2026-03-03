Il denim anni ’90 è tornato a dettare legge Perché non c’è niente di più concreto e rassicurante di un buon paio di jeans

Il denim degli anni ’90 sta vivendo un ritorno di tendenza, con molti che scelgono di indossare nuovamente jeans di quel periodo. Questa rinascita si nota nelle collezioni di diversi negozi e nelle preferenze dei consumatori, che prediligono capi classici e duraturi. La moda sembra seguire un principio simile a quello della conservazione della massa, dove nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». La legge della conservazione della massa di Lavoisier funziona un pò anche per la moda. Il mondo del fashion funziona per cicli. Dopo circa due o tre decenni — la cosiddetta regola dei vent'anni delle tendenze — ciò che è stato archiviato torna desiderabile: abbastanza lontano da sembrare nuovo, ma abbastanza vicino da risultare familiare. È quello che sta accadendo con la febbre dei Nineties, che non accenna a diminuire.