Il Csm usa il sorteggio per i concorsi dal 2017 Ma l’Anm non si indigna

Dal 2017 il Consiglio superiore della magistratura utilizza il sorteggio per i concorsi, una scelta adottata senza che l’Anm abbia espresso proteste o obiezioni. Questa modalità viene impiegata da nove anni come metodo per una delle attività più rilevanti dell’ente. Non ci sono state reazioni ufficiali o contestazioni pubbliche riguardo a questa prassi.

Se vi dicessimo che da ben nove anni il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di sua iniziativa di usare il sorteggio come metodo per svolgere una delle sue più importanti attività probabilmente non ci credereste. E invece è così: nel 2017 (ben prima dello scandalo Palamara) il Csm ha deciso di affidare alla sorte la selezione dei magistrati che devono far parte delle commissioni d’esame per l’accesso in magistratura. Non un’attività di poco conto, anzi: cosa c’è di più importante di stabilire chi può o meno diventare magistrato? Il sorteggio venne adottato per cercare di ridurre i condizionamenti che venivano esercitati dalle correnti anche in questa delicata funzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

