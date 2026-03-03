Il corriere scende dal furgone | rubato il carico di sigarette

Un gruppo di ladri ha sottratto un carico di sigarette da un furgone parcheggiato in via Manzoni alle otto di ieri mattina. L’azione, studiata nei minimi dettagli, si è svolta in modo rapido e senza particolari intoppi, proprio davanti alla tabaccheria. Il corriere è sceso dal veicolo, e in pochi attimi i malviventi sono fuggiti con la merce.

Un’azione studiata nei minimi dettagli, rapidissima e portata a termine in pieno giorno. Erano circa le 8 di ieri quando un furgone adibito al trasporto di tabacchi è finito nel mirino di una banda di professionisti in via Manzoni, proprio davanti alla tabaccheria. Il corriere, giunto a destinazione da Guardamiglio per la periodica consegna mattutina, ha accostato il mezzo ed è sceso per trasportare i primi colli nell’esercizio. È bastato questo breve lasso di tempo ai malviventi, quasi certamente appostati nelle vicinanze in attesa del momento propizio, per entrare in azione. Mentre il conducente si trovava nel negozio, tre ladri sono balzati fuori, hanno forzato il portellone posteriore del mezzo e hanno sottratto quattro cartoni di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il corriere scende dal furgone: rubato il carico di sigarette Cerignola: assalto a furgone carico di sigarette Statale 16Strada statale 16: il furgone carico di sigarette è stato preso di mira dai banditi con la solita tecnica del tratto di strada bloccato per impedire... Tragedia a Ponte nelle Alpi: scende dal furgone per salutare un amico, il mezzo si muove e lo uccideABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia a Ponte nelle Alpi Una tragica fatalità si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 5 febbraio, a... Tutto quello che riguarda corriere scende Discussioni sull' argomento Il corriere scende dal furgone: rubato il carico di sigarette; Piazza Affari, dalla finanza ai servizi tech: i titoli (rimasti fuori dal rialzo) che non temono l'Ai; L’educazione scende in strada; Inflazione, a gennaio 2026 si conferma all'1%: il carrello della spesa scende a +1,9%. Corriere della Sera. . Un blocco di neve si è staccato nel pomeriggio di martedì sul versante del Monte Bianco sopra Courmayeur. La nuvola di neve che si è generata con la valanga ha finito per investire anche la pista blu Zerotta che da Mont Chetif scende v - facebook.com facebook Non ditelo che scende il valore al mq. x.com