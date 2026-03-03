Il controllo politico sulle toghe c’è già E rimarrebbe con la vittoria del No

Il controllo politico sulle toghe è già presente e rimarrebbe invariato in caso di vittoria del No. Le opposizioni alla riforma sono principalmente rivolte al governo e non ai contenuti della legge stessa. Se si mantiene lo status quo, si continua a legittimare il ruolo delle correnti all’interno del sistema giudiziario, influenzando le decisioni e le carriere dei magistrati.