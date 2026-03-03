Il controllo politico sulle toghe c’è già E rimarrebbe con la vittoria del No
Il controllo politico sulle toghe è già presente e rimarrebbe invariato in caso di vittoria del No. Le opposizioni alla riforma sono principalmente rivolte al governo e non ai contenuti della legge stessa. Se si mantiene lo status quo, si continua a legittimare il ruolo delle correnti all’interno del sistema giudiziario, influenzando le decisioni e le carriere dei magistrati.
Per converso, suscita non poche perplessità il fatto che i sostenitori del No, nell'affannoso tentativo di trovare un qualche appiglio, abbiano finito, addirittura, con il reclutare a loro sostegno personaggi che, però, risultano aver avuto idee diametralmente opposte o, comunque, non esplicitamente allineate al loro orientamento conservatore. Basta citare l'errata e plateale chiamata in causa addirittura di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Inoltre, non dimostra certo senso di fiducia nelle proprie tesi oppositive la patetica e costante criminalizzazione dei riformisti per il Sì, variamente additati, fra l'altro, come nemici dello...
