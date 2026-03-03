il conto della guerra di trump rischia di pagarlo meloni

Il conto della guerra di Trump potrebbe ricadere su Meloni, che fa parte dell’internazionale sovranista ancora presente pochi anni fa. La situazione politica si sta evolvendo e le conseguenze degli eventi si riflettono anche sui leader europei coinvolti. La scena internazionale continua a cambiare, e le ripercussioni si fanno sentire in modo diretto sui diversi attori politici.

Naturalmente può darsi che io mi faccia delle illusioni. Può darsi che non abbia capito nulla, né di quel che accadrà in Iran né di quel che sta accadendo in Europa. Può darsi che Donald Trump si dimostri capace in breve tempo di riaffermare l'egemonia degli Stati Uniti, tanto sul piano militare quanto sul piano politico. Al momento non mi sembra però che abbia le idee troppo chiare, quando afferma ad esempio che il successo dei primi bombardamenti è stato tale da avere eliminato anche tutte le personalità del regime con cui gli americani parlavano e intendevano trattare. In compenso, ha detto molto chiaramente di mettere in conto una...

