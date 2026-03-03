Il contagio mondiale dell’attacco all’Iran

Un attacco contro l’Iran ha innescato una serie di reazioni in diversi paesi, creando un effetto a catena che si estende oltre i confini regionali. Mentre si susseguono le dichiarazioni ufficiali e le risposte diplomatiche, l’attenzione si focalizza sugli sviluppi nelle aree coinvolte e sulle conseguenze immediate sul fronte internazionale. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità e dei media mondiali.

Sarà lunga Dal Pakistan all’Africa, cento focolai di guerra si accendono e si possono saldare dopo l’inizio dei bombardamenti di Usa e Israele. Sempre i conflitti partono come «brevi» Sarà lunga Dal Pakistan all’Africa, cento focolai di guerra si accendono e si possono saldare dopo l’inizio dei bombardamenti di Usa e Israele. Sempre i conflitti partono come «brevi» Appena esci dalla fiction televisiva della Situation room allestita in qualche club di Mar-a-Lago – con cartonato fatto di tende oscuranti, telefoni che squillano e una mappa appesa alle spalle del comandante della beautiful armada – diventa chiaro che l’aggressione di Stati uniti e Israele al regime iraniano sta collegando le fra loro diverse crisi e può far deflagrare più fronti di guerra. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

‘Abbandonate l’Iran’. Il messaggio dell’ambasciata Usa, attacco imminente?(Adnkronos) – Un messaggio di “Security Alert” pubblicato nelle ultime ore sul sito dell’ambasciata vrituale degli Stati Uniti a Teheran potrebbe...

“Trump punta all’Iran solo perché quinto produttore del petrolio mondiale e ricco di gas. Nessun interesse umanitario”: l’attacco del maestro BahramiRamin Bahrami, pianista iraniano, rifugiato da anni in Italia, e tra i maggiori interpreti contemporanei di Bach, ha commentato le ultime notizie sul...

Per l'Iran il Mondiale a rischio, la Fifa: 'Monitoriamo gli sviluppi'Venti di guerra sul Mondiale di calcio 2026, il primo organizzato in tre diversi Paesi: Canada, Usa e Messico. L'operazione militare condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran solleva forti ... ansa.it

Pagina 1 | Caos Mondiale, Iran verso il forfait: la nazionale già scelta e l’ipotesi che potrebbe coinvolgere l’ItaliaLa situazione dopo i bombardamenti sul Paese effettuati da Stati Uniti e Israele: cosa succederebbe in caso di rinuncia ... tuttosport.com

Media Iran, lanciati missili anche sull'ufficio di Netanyahu - facebook.com facebook

La "Epic Fury" contro "l'intollerabile minaccia" dell'Iran. Il presidente Usa: "Non avranno mai un'arma nucleare" x.com