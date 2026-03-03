Il Consiglio di Amministrazione di Acwa nomina il Dr Samir J Serhan Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione di Acwa ha nominato il Dr. Samir J. Serhan come nuovo Amministratore Delegato. Acwa è considerata la più grande azienda privata al mondo nel settore della desalinizzazione dell'acqua e si occupa di progetti legati alla transizione energetica e all'idrogeno verde. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Acwa, la più grande azienda privata al mondo nel settore della desalinizzazione dell'acqua, leader nella transizione energetica e pioniera nell'idrogeno verde, ha annunciato la nomina del Dr. Samir J. Serhan a CEO a partire dal 1° marzo 2026. In linea con la naturale evoluzione dei mandati della leadership esecutiva e con il rigoroso quadro di governance di Acwa, il Consiglio di Amministrazione della società quotata in Borsa in Arabia Saudita ha deliberato la presente nomina nell'ambito di un processo pianificato e strutturato di transizione e successione, supervisionato dalla Commissione per le Nomine e la Remunerazione del Consiglio di Amministrazione della società.