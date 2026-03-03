Il consigliere regionale Giovanni Zannini trasferito in Abruzzo dopo il divieto di dimora in Campania

Un consigliere regionale campano, coinvolto in un'inchiesta per corruzione, è stato trasferito in Abruzzo dopo il divieto di dimora imposto in Campania. La decisione ha portato alla sospensione delle sue attività politiche nella regione. Il suo avvocato ha presentato ricorso contro la misura cautelare del giudice per le indagini in corso.

Il consigliere campano indagato per corruzione lascia la regione. Il legale presenta ricorso contro la misura cautelare del gip. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Corruzione, divieto di dimora in Campania per il consigliere regionale Fi Giovanni ZanniniC’è una misura cautelare per Giovanni Zannini, il consigliere regionale campano ex deluchiano rieletto alle ultime elezioni nelle file di Forza...

Inchiesta per corruzione, divieto di dimora in Campania per il consigliere regionale Zannini di Forza ItaliaZannini, che dovrà lasciare la regione e non potrà, allo stato, esercitare le proprie funzioni istituzionali.

Altri aggiornamenti su Giovanni Zannini

Temi più discussi: Corruzione, divieto di dimora in Campania per il consigliere regionale Fi Giovanni Zannini; Divieto di dimora in Campania per il consigliere regionale di Fi Zannini; Divieto di dimora in Campania per il consigliere regionale Giovanni Zannini (Forza Italia), indagato per corruzione; Truffa Invitalia, 'esilio' per il consigliere regionale Zannini e gli imprenditori caseari Griffo.

Giovanni Zannini, divieto di dimora per il consigliere regionale FI, giudice boccia il suo arrestoStessa misura anche per gli imprenditori Luigi e Paolo Griffo. Sono indagati per corruzione, truffa aggravata e falsità materiale in concorso ... napoli.repubblica.it

Caserta: divieto di dimora per il consigliere regionale FI Zannini e per i GriffoDivieto di dimora in regione Campania per Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, e per gli imprenditori Luigi e Paolo Griffo, padre e figlio. I Carabinieri del Nucleo Investigativo d ... napoli.repubblica.it

Il caso di Giovanni Zannini: il politico campano attenderà a Castel di Sangro la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli in merito al mantenimento o meno della misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere #ilcentro #politi - facebook.com facebook

Giovanni Zannini, divieto di dimora per il consigliere regionale FI, giudice boccia il suo arresto x.com