Il direttore del Fatto ha espresso dure critiche agli Stati Uniti e alla NATO, accusandoli di essere i principali nemici dell’Europa. Durante un suo intervento, ha sottolineato la sua posizione contro l’intervento occidentale in Ucraina, evidenziando un punto di vista molto critico nei confronti di queste istituzioni. La sua analisi si concentra sulla percezione di un ruolo dannoso da parte delle potenze occidentali nel conflitto.

Oggi il direttore del Fatto, nell’accusare gli Stati Uniti e la Nato di essere i peggiori nemici dell’Europa, dà di nuovo sfogo alla sua impareggiabile putinità. E rilancia una trita e ritrita fake news costruita dal Cremlino per giustificare l’invasione russa: il golpe Cia che, attraverso le proteste di Piazza Maidan, portò l’Ucraina fra le grinfie degli Stati Uniti. C’è la prova, spiega Travaglio, anzi la pistola fumante: la confessione-rivendicazione di Victoria Nuland, vicesegretaria di Stato americano con Joe Biden: «Il golpe di grazia arrivò nel 2024, con il regime change in Ucraina (non un filoputiniano, ma la vicesegretaria di Stato... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

