Il Comune vince la causa contro lo Stato in arrivo 9,5 milioni di euro

Il Comune di Genova ha ottenuto una vittoria in tribunale contro il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La decisione giudiziaria riconosce il diritto del Comune a ricevere 9,5 milioni di euro. La sentenza è definitiva e prevede che i fondi vengano liquidati al più presto. La vicenda riguarda una controversia finanziaria tra le parti coinvolte.

Il contenzioso con il Ministero dell'Interno e con il Mef era iniziato nel 2014 e riguardava i mancati rimborsi per il cambio di fiscalità di alcuni immobili Vittoria giudiziaria per il comune di Genova nei confronti del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle finanze. Il tribunale ha riconosciuto un contributo statale di oltre 9,5 milioni di euro in favore di palazzo Tursi per un contenzioso legale iniziato nel 2014 e riguardante i mancati rimborsi per il cambio di fiscalità degli immobili di categoria D, ossia i fabbricati. Al centro della causa c'era il calcolo dei contributi statali dovuti all'amministrazione comunale per compensare le minori entrate derivanti dal passaggio dell'ICI (poi IMU) dal sistema contabile a quello catastale.