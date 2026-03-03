Il Comune si riprende la Gaiofana Fine dei giochi per Responsible

Da ilrestodelcarlino.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha deciso di riappropriarsi della gestione del centro sportivo della Gaiofana, ponendo fine alla presenza di Responsible. La vicenda riguarda la recente disputa legale e le decisioni amministrative che hanno portato alla restituzione dell'impianto pubblico. La situazione si è evoluta attraverso una serie di comunicati ufficiali e atti giudiziari, confermando l'ultimo capitolo di una vicenda ormai nota alla comunità locale.

La surreale storia del centro sportivo della Gaiofana. Non è il titolo di un film. È tristemente tutto vero quello che sta ancora una volta accadendo. Una storia sospesa tra promesse, cronoprogrammi e ritardi che sembrano non avere mai fine. Ma da Palazzo Garampi battono un altro colpo: si stanno completando gli adempimenti necessari per la risoluzione del contratto con la Responsible Spa, incaricata dei lavori di completamento e rifunzionalizzazione del centro sportivo nell’ex area Ghigi. Motivato dal grave inadempimento del concessionario agli obblighi contrattuali. La risoluzione del contratto è imminente, ’giurano’ dal municipio e, a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il comune si riprende la gaiofana fine dei giochi per responsible
© Ilrestodelcarlino.it - Il Comune si riprende la Gaiofana. Fine dei giochi per Responsible

Lungomare, il Comune si riprende la fascia di rispetto"La revoca parziale delle concessioni demaniali marittime e le misure di compensazione ai concessionari per i disagi operativi ed economici loro...

Leggi anche: Il lancio dei pupazzi è la mania dei Giochi, ma poi che fine fanno? I segreti del Teddy Bear Toss

Contenuti e approfondimenti su Il Comune si riprende la Gaiofana. Fine...

Temi più discussi: Il Comune si riprende la Gaiofana. Fine dei giochi per Responsible; Roma, il cinema Rialto torna al Comune: riaprirà nel 2027 dopo i lavori, si prepara il bando; Condoglianze; Roma, la scuola si riprende la città: Niente metal detector, cancelli aperti fino a sera.

Lungomare, il Comune si riprende la fascia di rispettoLa revoca parziale delle concessioni demaniali marittime e le misure di compensazione ai concessionari per i disagi operativi ed economici loro conseguenti alla stessa revoca E’ quanto deliberato, ... ilrestodelcarlino.it

Roma, il cinema Rialto torna al Comune: riaprirà nel 2027 dopo i lavori, si prepara il bandoLa sala in via IV Novembre chiusa dal 1998. Ora l'atto per la concessione a Fondazione Cinema per Roma, poi può partire il lavoro di ristrutturazione. L'assessore Zevi: «Restituiamo alla città un luog ... roma.corriere.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.