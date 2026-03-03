Il Comune si riprende la Gaiofana Fine dei giochi per Responsible

Il Comune ha deciso di riappropriarsi della gestione del centro sportivo della Gaiofana, ponendo fine alla presenza di Responsible. La vicenda riguarda la recente disputa legale e le decisioni amministrative che hanno portato alla restituzione dell'impianto pubblico. La situazione si è evoluta attraverso una serie di comunicati ufficiali e atti giudiziari, confermando l'ultimo capitolo di una vicenda ormai nota alla comunità locale.

La surreale storia del centro sportivo della Gaiofana. Non è il titolo di un film. È tristemente tutto vero quello che sta ancora una volta accadendo. Una storia sospesa tra promesse, cronoprogrammi e ritardi che sembrano non avere mai fine. Ma da Palazzo Garampi battono un altro colpo: si stanno completando gli adempimenti necessari per la risoluzione del contratto con la Responsible Spa, incaricata dei lavori di completamento e rifunzionalizzazione del centro sportivo nell'ex area Ghigi. Motivato dal grave inadempimento del concessionario agli obblighi contrattuali. La risoluzione del contratto è imminente, 'giurano' dal municipio e, a...