Il clima in classe MeteoFed ritorna nelle scuole
Un meteorologo di 27 anni, noto per il suo progetto ‘MeteoFed’, torna nelle scuole medie Panzini per parlare del cambiamento nel comportamento del mare. Durante l’intervento, ha condiviso dati e osservazioni che invitano a riflettere sulle variazioni climatiche attuali. L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti sull’impatto delle tendenze meteorologiche senza entrare in analisi approfondite o motivazioni.
"Sta cambiando qualcosa nel comportamento del mare. E dobbiamo capirlo adesso". Federico Antonioli, 27 anni, meteorologo bellariese seguito da decine di migliaia di utenti sui social con il suo progetto ‘Meteo Fed’, torna nelle aule delle medie Panzini e porta numeri che fanno riflettere. Non è solo divulgazione online, ma studio, analisi e presenza sul territorio."Dai primi giorni di febbraio al 20, durante le fasi di alta marea astronomica, il livello del mare ha raggiunto i 70 centimetri sopra il medio mare. In diverse giornate si è superata la soglia di allerta degli 80 centimetri, in alcune oltre i 90. Il 4 febbraio siamo arrivati a 108 centimetri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
“Un mondo in classe”: inaugurato nelle scuole il pannello dedicato alla diversità e all’inclusioneArezzo, 4 febbraio 2026 – “Un mondo in classe”: inaugurato nelle scuole il pannello dedicato alla diversità e all’inclusione.
